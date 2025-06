Lazio, inizia la settimana dei rinnovi: tante le esigenze, ma la proprietà sarà Pedro

È tempo di riorganizzare la squadra per la prossima stagione: con il ritorno di Sarri sarà necessario mettere l’organico della Lazio in condizione di adattarsi agli schemi del Comandante. Senza gli introiti delle coppe saranno pochi gli innesti dall’esterno, ma sarà importante, soprattutto sulla base delle richieste del tecnico, trattenere alcuni elementi considerati “incedibili“ e altri che potrebbero comunque fare molto comodo a Sarri per far ripartire il suo progetto: non a caso, questa sarà una settimana di rinnovi importantissimi.

La settimana dei rinnovi: si parte da Pedro

Come riporta Il Messaggero, la settimana che inizia è quella dei rinnovi: in cima alla lista, la priorità è sicuramente Pedro, il goleador più anziano d’Europa che vanta 14 reti da abbinare alla seconda miglior media realizzativa della sua carriera: tutto ciò gli varrà la conferma annuale. Lo spagnolo con Sarri rivestirà ancora il ruolo di subentrante ”letale”: negli ultimi cinque anni nessuno ha segnato tanto dalla panchina (9 reti) come il quasi trentottenne che si appresta alla sua terza avventura in carriera sotto la guida di mister Sarri (dopo Chelsea e Lazio dal 2021 al 2024).

Il rinnovo “più complicato” di Vecino

Più complicata la situazione concernente Vecino, la società non si sta facendo avanti, né sta dimostrando interesse nel prolungare il rapporto con lui: ormai mancano solo 21 giorni ai saluti. Il giocatore è scottato dal silenzio del club e sta sondando l’interesse di Como, Benfica e Betis, le tre principali pretendenti. Nonostante questo, la Lazio resterà la sua priorità ancora per qualche giorno ancora.

