Il risveglio di Dele-Bashiru: il centrocampista torna protagonista

Sarri ritrova finalmente Dele-Bashiru. Il centrocampista nigeriano è il vero protagonista del match di ieri sera insieme a Dia, offrendo una prestazione di livello e scacciando, momentaneamente, le preoccupazioni del tecnico per quella posizione ancora vacante dopo l'addio di Guendouzi. Tuttavia, ciò che servirà è dare continuità a questo rendimento.

Secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, già nei minuti finale contro il Torino aveva lanciato qualche segnale, ma solo ieri sera è riuscito ad avere il giusto impatto, quello che ha permesso di sbloccare le marcature in un Olimpico semi deserto: un gol box to box, il primo della sua stagione, e senza dubbio di peso specifico altissimo in vista della gara di ritorno.

Il risveglio di Dele-Bashiru

Uno dei dubbi maggiori di Sarri riguardava proprio il ruolo di mezzala destra dopo l’addio del francese. Il tecnico aveva inizialmente adattato Basic, spostandolo da sinistra a destra per inserire Taylor sulla corsia mancina. Tuttavia, l’infortunio del croato ha riaperto interrogativi per l'allenatore biancoceleste, che più volte si è trovato davanti al ballottaggio tra Belahyane e Dele-Bashiru senza riuscire a trovare una soluzione convincente.

Il nigeriano cambia passo

Contro l’Atalanta, invece, il centrocampista nigeriano sembra aver dato le risposte che Sarri cercava. Non solo per il gol realizzato, ma soprattutto per una prestazione fatta di velocità, fisicità e grande lavoro in entrambe le fasi. Nonostante il pareggio amaro, la Lazio può ancora credere nella cammino in Coppa Italia, grazie proprio a Dele-Bashiru.