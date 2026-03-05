Quattro anni senza Pino Wilson: il ricordo della società
Il 5 marzo del 2022 i tifosi biancocelesti perdevano una delle leggende della storia della Lazio: Pino Wilson, storico ex capitano della Lazio dello scudetto del '74.
Con la fascia al braccio, Wilson ha scritto pagine indelebili della storia laziale, diventando un vero punto di riferimento del gruppo, guidato da Tommaso Maestrelli.
A quattro anni dalla sua scomparsa, il suo ricordo resta più vivo che mai nella memoria laziale.
Il ricordo della società
Quattro anni senza l`indimenticato Giuseppe Wilson.
Calciatore biancoceleste dal 1969 al 1980, con in mezzo una breve parentesi ai New York Cosmos, colleziona 392 presenze e 8 gol con l’Aquila sul petto, vincendo da capitano il primo Scudetto della storia della Lazio nel 1974 la Coppa delle Alpi del 1971.
Wilson è ancora oggi il 3° calciatore più presente con la maglia dei biancocelesti, dietro soltanto a Radu e Favalli.
Nato a Darlington il 27 ottobre 1945, Wilson è scomparso il 5 marzo 2022 e rimarrà per sempre nella leggenda biancoceleste.