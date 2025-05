Il messaggio di Gila: “La squadra ha dato tutto, adesso…”

Il pareggio maturato ieri ha un doppio sapore: il gol nel finale di Vecino ha evitato la sconfitta ma allo stesso tempo la Lazio non è riuscita a scavalcare la Juventus in classifica. A due giornate dal termine, le due squadre hanno gli stessi punti ma il quarto posto è occupato dai bianconeri per gli scontri diretti. Bisogna proiettarsi alla sfida di domenica prossima in casa dell’Inter, la Lazio non può permettersi di fare calcoli e, in queste due partite, deve cercare di ottenere il massimo per conquistare una qualificazione europea.

In questi minuti, attraverso un post sul proprio profilo Instagram, Mario Gila ha voluto mandare un messaggio ai tifosi.

Il messaggio di Gila dopo Lazio-Juventus

Pareggio amaro dopo una partita dove la squadra ha dato tutto. Mancano due finali, non molliamo.

Il post Instagram