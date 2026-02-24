Lazio: "Obbiettivo disputare il campionato 2031-32 all'interno del Flaminio"

L’obiettivo della Lazio è disputare il campionato 2031-32 nel stadio Flaminio. È questa la sintesi emersa dall’intervento del gruppo di esperti incaricati dalla S.S. Lazio di sviluppare il piano per il stadio Flaminio, durante il Forum organizzato al Palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos. Nell’occasione sono stati illustrati tempistiche, scenari futuri e linea strategica dell’operazione. Dal cronoprogramma degli interventi alla candidatura agli Europei 2032, passando per il ruolo centrale del presidente Lotito e il dialogo con l’eredità progettuale della famiglia Nervi, in un percorso avviato da tempo e basato su solidità finanziaria, pianificazione e continuità gestionale.

Al Forum sono intervenuti l’ingegnere Alessandro Lanzetta, coordinatore del team tecnico, Sergio Scibetta, responsabile finanza e controllo dell’iniziativa, Andrea Ciccioriccio, legale dello studio Fiori, Marco Casamonti, ordinario di Progettazione architettonica e urbana alla Scuola Politecnica di Genova e fondatore di Archea Associati, Domenico D’Olimpio, professore associato del Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia dell’Architettura dell’Università La Sapienza di Roma, Gabriele Battista, ingegnere del Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e Meccanica dell’Università Roma Tre, Andrea Caloro, Legends Global Ambassador, ed Emanuele Floridi, direttore della Comunicazione della SS Lazio. Quest’ultimo ha sottolineato come “sia un valore aggiunto che il presidente della Lazio Lotito abbia formato una squadra di tale livello per questo progetto. Dal 13 dicembre 2024 a febbraio 2026 è stato svolto un lavoro straordinario per raggiungere questo traguardo”.