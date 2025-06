Ufficiale, Nuno Tavares resta nella rosa biancoceleste: tutte le informazioni sul contratto

La Lazio ha dato il via alla sua fase di calciomercato, partendo dal riscatto del terzino Nuno Tavares dall'Arsenal. Nonostante i vari infortuni, che hanno reso il biancoceleste indisponibile per lunghi periodi nell'arco della stagione, tanto da aver disputato soltanto 23 partite di Serie A su 38 e 6 di UEFA Europa League su 12, il terzino si é fatto riconoscere per le sue prestazioni di alto livello e per i suoi 9 assist tra Campionato ed Europa League, un numero molto alto che gli ha permesso di diventare l'Assistman della squadra biancoceleste e di ricevere il soprannome Nuno "Assist" Tavares.

Nuno Tavares-Lazio: il contratto

Il terzino Nuno Tavares è arrivato nella famiglia biancoceleste durante la fase di calciomercato estivo della stagione 2023/2024, tramite un accordo con l'Arsenal per un prestito con diritto di riscatto, opzione che la Lazio ha deciso di esercitare, versando nelle casse del club della Premier League la cifra di circa 9 milioni di euro, come gli assist compiuti dal calciatore portoghese. Il contratto, già siglato, inoltre, prevede che il laterale difensivo continui ad indossare la maglia biancoceleste almeno fino al 30 giugno 2029.

