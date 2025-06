Marco Baroni, dalla panchina della Lazio a quella del Toro: tutte le informazioni sul contratto

Buone notizie per il mister Marco Baroni, infatti, dopo le sue dimissioni dalla squadra biancoceleste, il tecnico tornerà in panchina di Serie A anche nella prossima stagione ma stavolta sarà alla guida del Toro, che dopo la separazione da Vanoli aveva puntato l'ex Lazio. Da quanto riportato dal sito ufficiale del Torino, infatti, il mister toscano ha siglato con la società un contratto biennale.

Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato. La società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l'impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro.