Mondiale per Club, le partite di oggi e dove vederle: Juventus e Real Madrid in campo

Oramai da qualche giorno è iniziato il Mondiale per Club, l’innovativa competizione che riunisce squadre di tutti e cinque continenti, campioni di ogni nazionalità, interessando i tifosi di tutto il mondo. Fra le italiane possiamo ammirare Inter e Juventus. La competizione andrà avanti fino al 14 luglio e ancora sono in corso le gare valide per i gironi.

Le partite già disputate stanotte

Una delle partite già disputata stanotte è quella fra River Plate e Monterrey che non si sono spinte oltre il pareggio di 0-0: le due squadre si sono affrontate con grande intensità, ma senza riuscire a prevalere sull’altra. Il River ha dominato la partita, ma Monterrey si è chiuso con ordine. Alla fine, il punto premia più i messicani che gli argentini, apparsi poco concreti sottoporta. Al MetLife Stadium, invece, il Fluminense ha battuto l’Ulsan Hyundai con ben due goal di scarto, con un risultato finale di 4-2 che ha messo in mostra tutto il carattere e la qualità della squadra brasiliana, soprattutto nel primo tempo. Il Fluminense ha dimostrato di saper soffrire e reagire in un contesto in cui il rischio di eliminazione da dietro l’angolo. Ora i brasiliani guardano con fiducia al turno successivo, forti di una classifica favorevole e di un gruppo unito che sembra aver ritrovato smalto proprio al momento giusto.

