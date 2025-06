Lazio, Sarri vuole provare a rilanciare Belahyane: il giovane aspetta il suo momento

Tra più o meno 20 giorni inizierà il ritiro della Lazio che, dopo vent’anni, non si terrà più ad Auronzo di Cadore, bensì a Formello, casa di biancocelesti. Prima di fare mercato, Sarri ha chiesto una società di poter osservare da vicino la squadra e l’organico attuale della Lazio, per capire dove intervenire prioritariamente: sicuramente, un reparto da sistemare sarà il centrocampo.

Valutazioni sul centrocampo e Belahyane

Sarri non si nasconde, ha bisogno di un centrocampista più prolifico sotto porta, caratteristica che non appartiene sicuramente a Rovella, Guendouzi e neanche a Cataldi, che, dopo un’annata alla Fiorentina, probabilmente farà ritorno a Formello (a meno che non guardi ad altre destinazioni durante l’estate). Il tecnico toscano ha parlato con la società anche di Belahyane, ultimo investimento a centrocampo della Lazio, arrivato lo scorso gennaio per rinforzare la linea mezzana di Baroni. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, Sarri vorrebbe osservare da vicino il giovane marocchino per capire come adattarlo ai suoi schemi, per poi decidere se tenerlo o cederlo. (il Como sembrerebbe molto interessato e ha già contattato la dirigenza biancoceleste). In particolare, il ds Fabiani è molto favorevole a quest’opzione, ha voglia di rilanciare il giovane e di provare a farlo crescere definitivamente con Sarri, tanto appunto davvero rigettato gli assalti delle squadre a lui interessate.

