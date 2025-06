Lazio, troppi registi a centrocampo: Sarri riflette su Rovella, Cataldi e Belahyane

Per Sarri questo è un periodo di riflessione, in particolare sul centrocampo, tre registi sono sotto esame e, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, si contendono la guida della linea mezzana del Sarri-bis: Rovella, Belahyane e Cataldi (quest’ultimo di ritorno a Formello dopo l’esperienza annuale alla Fiorentina).

Tre registi sotto esame: il preferito è Rovella

Sulla carta, il numero sei biancoceleste viene considerato titolare indiscusso, ma bisogna fare i conti con l’incertezza del mercato: l’ex Juventus ha una clausola di 50 milioni nel suo contratto. L’Inter parrebbe molto interessata a Rovella ma deve essere disposta a pagare questa cifra per aggiudicarselo, oltretutto Sarri ha affermato che potrebbe sacrificare il giovane se questo comporterebbe ottenere Frattesi, cioè una mezz’ala di corsa e goal (appena 6 dal centrocampo l’anno scorso). Sarri apprezza molto Rovella, soprattutto la sua crescita nell’ultimo anno, ma quello che ancora non arriva è la prontezza sotto porta. D’altronde, con il tecnico toscano, Rovella ha giocato appena 24 gare fino fino a marzo 2024.

Rovella, Pedro - Fraioli

Il ritorno di Cataldi

Il centrocampista dovrebbe tornare a Roma e dal 2021 era stato decisivo (110 presenze) in quel ruolo, anche per il secondo posto storico raggiunto con Sarri. L’ex Lazio era stato fra i giocatori in prima fila per provare a far rientrare le dimissioni del Comandante, poi finito in panchina con Tudor e, infine, esiliato a fine agosto durante l’era Baroni. Nonostante la mancata volontà di riscatto da parte della Fiorentina, Cataldi non sa ancora se resterà a Formello. La società stavolta non sembra volere porre limiti alla sua permanenza perché sono troppi tre play per 39-43 partite (inserendo la Coppa Italia) al massimo.

