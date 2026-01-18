Women | Ternana-Lazio, le formazioni ufficiali di Grassadonia

Diramate dai rispettivi tecnici le formazioni ufficiali di Ternana e Lazio in vista della decima giornata di Serie A

Ginevra Sforza
In attesa del fischio d'inizio, previsto alle ore 15:00, i due allenatori di Ternana e Lazio hanno diramato le loro formazioni ufficiali.

Le undici della Ternana

TERNANA: Schroffenegger, Breitner, Pacioni, Peruzzo, Corrado, Faria Gomes, Pastrenge, Pirone, Pellegrino Cimo, Regazzoli, Soares Martins. A disp.: Ciccioli, Ghioc, Lazaro, Porcarelli, Labate, Vigliucci, Quazzico, Petrara, Erzen, Massimino, Di Giammarino, Ripamonti. All.: Mauro Ardizzone

La formazione della Lazio

LAZIO WOMEN (3-5-2): Durante; Baltrip Reyes, Connolly, D`Auria; Monnecchi, Castiello, Benoit, Goldoni, Oliviero; Le Bihan, Piemonte. A disp.: Karresmaa, Martin, Karczewska, Cafferata, Visentin. All.: Gianluca Grassadonia

