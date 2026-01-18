Calciomercato Lazio, Mandas: con il Bournemouth trattativa ben avviata! I dettagli della formula

Il Bournemouth guarda ancora in casa della Lazio. Questa volta non per gli stessi obiettivi, ma proprio per un calciatore biancoceleste. Si tratta di Christos Mandas, in uscita dalla Capitale visto il poco minutaggio in questa stagione (solo una presenza, contro il Milan in Coppa Italia). Nelle ultime settimane ha ricevuto dell'interesse dal Torino su richiesta di Baroni, ci aveva provato anche il Genoa per un possibile scambio di prestiti con Leali.

Il portiere greco ai saluti

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giovane talento ellenico avrebbe già dato il proprio gradimento totale al trasferimento in Inghilterra. Il richiamo della Premier League e del progetto tecnico del Bournemouth ha convinto Mandas a tentare l’avventura oltremanica, nonostante il forte legame con la piazza romana. La trattativa è ormai entrata nel vivo: il direttore sportivo Angelo Fabiani sta limando gli ultimi dettagli con i dirigenti delle “Cherries” per chiudere un’operazione che garantirebbe alla Lazio una plusvalenza record.

I contorni economici dell’operazione iniziano a delinearsi in modo chiaro. La formula dell’accordo prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro con un obbligo di riscatto già fissato a 14 milioni. Un pacchetto complessivo da 17 milioni di euro che soddisfa pienamente le richieste di Claudio Lotito, il quale aveva prelevato l’estremo difensore dall’OFI Creta per poco più di un milione. Sebbene l’affare sia stato avviato con decisione e i presupposti per la fumata bianca ci siano tutti, l’operazione non è ancora stata perfezionata formalmente, ma la strada appare ormai spianata.