Romagnoli rassicura i tifosi: "Solo un indurimento all'adduttore, il ritiro è stato positivo"

Intervenuto ai canali ufficiali del club, Alessio Romagnoli ha condiviso le sue impressioni sul ritiro e ha rassicurato i tifosi riguardo al suo infortunio durante la partita contro la Triestina, terzo e ultimo test amichevole del ritiro in Cadore. Queste le sue parole:

Sull'infortunio muscolare accusato durante Lazio-Triestina:

Sento l'adduttore molto duro ma penso che sia solamente un indurimento. È normale dopo questi carichi, l'importante però era fare un buon precampionato, tre buone partite quindi lavoriamo e continuiamo

Bilancio sulla prima parte del ritiro:

Abbastanza buona. Abbiamo fatto comunque buoni test per allenarci, abbiamo spinto tanto e caricato tanto. Oggi abbiamo trovato una squadra molto preparata che punta a salire in Serie B, siamo contenti però dobbiamo lavorare perché dobbiamo farci trovare pronti per il campionato

Su Baroni:

Una persona molto preparata ma non servo io per dirlo. Lui ha fatto tantissimi risultati buoni in carriera quindi siamo contenti che sia con noi. Oltre ad essere preparato è una brava persona e siamo curiosi di scoprirlo ancora

I tifosi della Lazio:

Loro sono fondamentali per noi. Ringraziamo che siano venuti fino a qua, che si siano fatti tutti questi chilometri per vederci quindi siamo contenti che siano vicino a noi

Un centrocampo che faccia filtro per facilitare i difensori:

È fondamentale, come è fondamentale l'attacco lo siamo anche noi. L'importante è difendere bene e di squadra. L'anno scorso credo che non abbiamo fatto così male come la gente pensa perché abbiamo subito 10/12 gol in più rispetto a due anni fa, però noi dobbiamo continuare ad allenarci per essere preparati

Obiettivi stagionali:

Noi dobbiamo essere ambiziosi come sempre. Ma dobbiamo essere anche umili e lavorare in silenzio per poi sfruttare il nostro momento

