Sei Nazioni | L'Italia sconfigge per la prima volta nella storia l'Inghilterra

Allo Stadio Olimpico di Roma questo pomeriggio è stata scritta una pagina di storia, che resterà negli annali dello sport italiano.

L'Italia sconfigge l'Inghilterra

Italia Sei Nazioni - Via onefootball (Photo by David Rogers/Getty Images)

Allo Stadio Olimpico si gioca la quarta giornata del Sei Nazioni davanti a 68.000 spettatori tra Italia e Inghilterra. Gli Azzurri entrano nella storia sconfiggendo per la prima volta nella storia, dopo 32 sconfitte consecutive, la nazionale inglese con il punteggio di 23 a 18. Le mete di Menoncello e Marin insieme ad i calci perfetti di Paolo Garbisi regalano un successo storico. L'Italia ora punta a superare un altro traguardo: vincere per la prima volta tre partite su cinque al Sei Nazioni, si deciderà tutto tra una settimana a Cardiff contro il Galles.

La classifica

L'Italia stacca l'Inghilterra e si porta così al quarto posto a ridosso dell'Irlanda terza. Scozia e Francia si giocheranno tra sette giorni il titolo, mentre il Galles occupa l'ultima casella con un solo punto conquistato.