Lazio, i mediani senza goal sono un rebus: l’apporto offensivo del centrocampo è negativo

La Lazio si prepara alla quartultima partita di quest’anno che si disputerà contro l’Empoli domenica. Dopo l’inaspettato pareggio contro il Parma in casa, gli uomini di Baroni dovranno dimostrare ancora più determinazione per guadagnarsi il miglior posto in Europa possibile nella classifica di Serie A. Le ambizioni sono alte, le squadre pretendenti sono molte, la Lazio dovrà farsi valere in queste poche partite rimaste.

I goal dei centrocampisti?

Dopo un periodo di difficoltà in attacco, dato anche dall’assenza di Castellanos, il reparto offensivo è tornato a girare, accompagnato da una difesa che sembra essere più prolifica che mai grazie a giocatori come Marušić o Romagnoli. Invece, quello che manca a questa squadra sono soprattutto i goal dei centrocampisti. Come riporta Il Messaggero, in una stagione ricca di alti e bassi, l’unico dato costante, purtroppo, è stato il poco contributo offensivo della linea mediana. I 7 centri siglati nelle ultime tre partite hanno confermato la crisi delle punte che nel loro periodo di massima agonia, anziché dai centrocampisti, sono stati sostituiti dalla difesa con Romagnoli (con 4 dei suoi 5 goal segnati in un mese), Marusic, Gila, Gigot e Patric: sono 14 i centri della retroguardia in tutte le competizioni.

Continua nella prossima pagina