Addio Suor Paola, Lotito commosso: "Perdo un'amica, una sorella. Ero molto legato a lei"

Anche il patron biancoceleste, Claudio Lotito, ha raggiunto la Camera ardente in Campidoglio per dare l'ultimo saluto a Suor Paola, a cui hanno partecipato anche una delegazione della prima squadra maschile e una della femminile, accompagnata dai rispettivi tecnico. Di seguito le parole di un commosso Claudio Lotito in ricordo di Suor Paola.

Lotito in Campidoglio

Sono veramente costernato perché perdo un’amica, una sorella. Una persona alla quale ero molto legato che si è sempre dimostrata non solo un’autentica tifosa con una passione smisurata, ma una persona che ha sacrificato una vita per aiutare i più deboli e meno fortunati, si è sempre spesa mettendoci la faccia con totale amore e trasporto verso gli altri incarnando i valori cristiani e cercando sempre di costruire sul piano umano rapporti indelebili.

Continua il patron