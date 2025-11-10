Conferenza Chivu: "Approccio buono, abbiamo voluto dominare. Sulla Lazio..."

L'intervento di Cristian Chivu in conferenza stampa post gara di Inter-Lazio. Il mister nerazzurro ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, che sono riusciti ad imporsi sui biancocelesti per un netto 2-0, interrompendo la striscia positiva di imbattibilità della squadra Sarri, che perdurava da più di un mese. Di seguito le parole del tecnico della Beneamata.

Chivu in conferenza stampa

Pochi passi falsi. Mi risulta che altre squadre abbiano perso le nostre stesse gare, magari hanno pareggiato, mentre noi no. Sono contento del percorso e non guardo la classifica per esperienza.

Sulla sfida contro la Lazio

Non credo che si sia spenta la luce, tocca dare merito all’avversario. L’approccio è stato buono, abbiamo voluto essere dominanti. È normale soffrire in alcuni momenti. La Lazio può mettere in difficoltà chiunque. Mi è piaciuta la maturità con cui abbiamo gestito la gara.

Sull'atteggiamento della sua squadra