Inter-Lazio, Briga si sfoga sui social: "Siamo ostaggi di una proprietà miserabile..."

L'incontro tra la rosa biancoceleste e la formazione nerazzurra allo stadio di San Siro è terminato ed è stato l'Inter guidato dal mister Cristian Chivu ad avere la meglio, in merito dei palloni mandati in rete da Lautaro e Bonny. A commentare la sconfitta della Lazio contro la prima in classifica ci ha pensato il cantante Briga, che si è sfogato sulla piattaforma X.

Il duro commento del cantante Briga sui social

Siamo l'unica squadra al mondo senza ambizioni sportive, ostaggi di una proprietà miserabile.

Briga

Nella pagina successiva i prossimi impegni della rosa biancoceleste