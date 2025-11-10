Inter-Lazio, Briga si sfoga sui social: "Siamo ostaggi di una proprietà miserabile..."

Il cantante Briga si è sfogato sui social al termine dell'incontro Inter-Lazio, che si è concluso con la sconfitta della rosa biancoceleste

Michelle De Angelis /
Fraioli
Fraioli

L'incontro tra la rosa biancoceleste e la formazione nerazzurra allo stadio di San Siro è terminato ed è stato l'Inter guidato dal mister Cristian Chivu ad avere la meglio, in merito dei palloni mandati in rete da Lautaro e Bonny. A commentare la sconfitta della Lazio contro la prima in classifica ci ha pensato il cantante Briga, che si è sfogato sulla piattaforma X.

Il duro commento del cantante Briga sui social 

Siamo l'unica squadra al mondo senza ambizioni sportive, ostaggi di una proprietà miserabile.

Briga
Briga

