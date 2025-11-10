Inter-Lazio, Di Canio: "Lautaro non voleva metterla lì, sennò sarebbe cinque Messi insieme"

Paolo Di Canio, ex attaccante cresciuto nella Primavera del club biancoceleste e che ha giocato nella Prima squadra nelle stagioni 1987-1990 e 2004-2006, ha commentato durante la trasmissione Sky Sport Club il gol del nerazzurro Lautaro Martínez, realizzato al 3° minuto dell'incontro Inter-Lazio, che si è tenuto allo stadio di San Siro e che è terminato 2-0 per la formazione guidata dal mister Cristian Chivu.

Le dichiarazioni di Paolo Di Canio a Sky Sport Club

Lautaro non credo volesse metterla lì, se no sarebbe cinque Messi insieme, il genio del genio del genio. La gamba è lontana, è anche brutto da vedere esteticamente: gamba d'appoggio lontana, ma così bello dove si infila che noi diciamo bellissimo il gol. È impossibile pensarlo. La gamba d'appoggio è lontana, a un metro invece che a 30 o 40 centimetri e quasi si sbilancia e invece trova l'incrocio dall'altra parte.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Lautaro a Dazn sul suo gol realizzato contro la Lazio