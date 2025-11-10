Inter-Lazio, Di Canio: "Lautaro non voleva metterla lì, sennò sarebbe cinque Messi insieme"
Paolo Di Canio, ex attaccante del club biancoceleste, ha commentato il gol di Lautaro al programma Sky Sport Club
Paolo Di Canio, ex attaccante cresciuto nella Primavera del club biancoceleste e che ha giocato nella Prima squadra nelle stagioni 1987-1990 e 2004-2006, ha commentato durante la trasmissione Sky Sport Club il gol del nerazzurro Lautaro Martínez, realizzato al 3° minuto dell'incontro Inter-Lazio, che si è tenuto allo stadio di San Siro e che è terminato 2-0 per la formazione guidata dal mister Cristian Chivu.
Le dichiarazioni di Paolo Di Canio a Sky Sport Club
Lautaro non credo volesse metterla lì, se no sarebbe cinque Messi insieme, il genio del genio del genio. La gamba è lontana, è anche brutto da vedere esteticamente: gamba d'appoggio lontana, ma così bello dove si infila che noi diciamo bellissimo il gol. È impossibile pensarlo. La gamba d'appoggio è lontana, a un metro invece che a 30 o 40 centimetri e quasi si sbilancia e invece trova l'incrocio dall'altra parte.
