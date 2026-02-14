Lazio, brutte notizie per il mister Sarri: svelati i tempi di recupero di Pedro

L'assenza di Pedro, che aveva ricominciato a trovare ritmo e a dominare il campo, si aggiunge alle assenze di Toma Basic e del capitano Mattia Zaccagni. Tre pesanti infortuni che limitano le scelte a centrocampo e nel reparto offensivo e obbligano il Comandante a riflettere attentamente su ogni sua mossa.

I tempi di recupero di Pedro

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, in seguito ad un trauma distorsivo-contusivo della caviglia destra con interessamento parziale del complesso capsulo-legamentoso esterno riscontrato nel corso del match al Dall'Ara, l'esterno numero 9 seguirà l'esempio del Capitano e del centrocampista e sarà indisponibile per circa un mese. Una grave perdita che complica di molto la situazione in attacco, soprattutto in vista dei prossimi impegni.

I prossimi impegni della Lazio

Dopo il passaggio di turno in Coppa Italia, la Lazio dovrà riscendere in campo oggi alle 18:00 per affrontare l'Atalanta allo stadio Olimpico, squadra che dovrà sfidare anche il 4 marzo in semifinale. Gli impegni proseguiranno il 21 febbraio con il match a Cagliari e il 1 marzo a Torino, infatti, il mese prossimo lo stadio Olimpico ospiterà soltanto gli incontri con Sassuolo e Milan, previsti per l'8 e il 15 marzo. Sarà Bologna-Lazio, invece, l'ultima partita in programma nel mese successivo.