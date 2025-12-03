Allegri: "Pulisic sarà a disposizione. Il focus è chiuderla nei 90 minuti. Sulla Lazio..."

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri rilasciate a Sportmediaset alla vigilia di Lazio-Milan di Coppa Italia, di seguito le sue parole.

la coppa Italia non interessa a nessuno fino a quando non c'è un ottavo di finale, quando si va avanti poi interessa a tutti. Noi dobbiamo essere bravi a giocare una buona partita. non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno nemmeno i supplementari, e dovremo essere bravi nei 90 minuti sempre contro una squadra con il nostro stesso obiettivo.

Troveremo un bell'ambiente come sempre e a Roma, giocare con la Lazio, in un'ottavo di finale di coppa Italia. È un obiettivo importante per tutte e due le squadre. Sarà una bella partita contro una squadra complicata, lo abbiamo visto sabato.

Pulisic a disposizione, Fofana no, Athekame no e nemmeno Gimenez. Santiago sta lavorando per un rientro perché è importante avere tutti. Jashari? Sarà un'opportunità per vedere la condizione di Jashari, ha giocato 45' e poi si è fatto male, sono curioso anche io di vederlo sotto la parte atletica. Nkunku? Sulla formazione non ho ancora deciso, ma per Nkunku sabato ha fatto una partita importante, nel momento decisivo tecnicamente ha giocato nel modo migliore, sta crescendo di condizione, sono molto contento.

Mike sta facendo bene, il focus è cercare di chiuderla nei 90 minuti, ma ci sono anche i rigori, bisogna essere pronti a tutto.