Bologna, Immobile torna tra i convocati: si avvicina il suo ritorno all'Olimpico

La Lazio di Maurizio Sarri non si prepara a scendere in campo solo per l’impegno contro il Milan in Coppa Italia, ma anche in campionato dove ospiterà all’Olimpico di Roma il Bologna di Vincenzo Italiano.

Immobile verso la Lazio

Come la Lazio, anche i rossoblù saranno impegnati in Coppa Italia domani: la squadra di Italiano affronterà il Parma per gli ottavi di finale e proprio in occasione del match contro i ducali, Ciro Immobile tornerà a disposizione del mister. Dopo lo stiramento alla coscia che lo ha tenuto ai box per circa tre mesi, l'ex bomber laziale torna ufficialmente tra i convocati. Questa notizia chiaramente induce a pensare a una sua possibile convocazione anche in vista dell’impegno contro la sua ex squadra, in programma domenica 7 dicembre alle ore 18:00.

I convocati di Italiano in vista della sfida contro il Parma

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.