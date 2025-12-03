Bologna, Immobile torna tra i convocati: si avvicina il suo ritorno all'Olimpico

Presente anche Ciro Immobile nella lista dei convocati di Italiano in vista della sfida contro il Parma

Ginevra Sforza /
Immobile - Fraioli
Immobile - Fraioli

La Lazio di Maurizio Sarri non si prepara a scendere in campo solo per l’impegno contro il Milan in Coppa Italia, ma anche in campionato dove ospiterà all’Olimpico di Roma il Bologna di Vincenzo Italiano. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Immobile verso la Lazio

Come la Lazio, anche i rossoblù saranno impegnati in Coppa Italia domani: la squadra di Italiano affronterà il Parma per gli ottavi di finale e proprio in occasione del match contro i ducali, Ciro Immobile tornerà a disposizione del mister. Dopo lo stiramento alla coscia che lo ha tenuto ai box per circa tre mesi, l'ex bomber laziale torna ufficialmente tra i convocati. Questa notizia chiaramente induce a pensare a una sua possibile convocazione anche in vista dell’impegno contro la sua ex squadra, in programma domenica 7 dicembre alle ore 18:00.

I convocati di Italiano in vista della sfida contro il Parma

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Zortea;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Milan, Pulisic verso il recupero: gli aggiornamenti da Milanello
Allegri: "Pulisic sarà a disposizione. Il focus è chiuderla nei 90 minuti. Sulla Lazio..."