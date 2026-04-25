Caso Rocchi, tre capi d'accusa contro il designatore arbitrale: ecco quali sono

L'inchiesta della Procura di Milano ha puntato i riflettori sull'operato di Gianluca Rocchi, contestandogli l'ipotesi di reato di frode sportiva nell'esercizio delle sue funzioni di designatore dell'AIA. L'accusa principale si articola attorno alla gestione delle designazioni arbitrali, che sarebbero state manipolate per favorire gli interessi di una specifica società calcistica, in questo caso l'Inter, durante fasi cruciali del campionato e della Coppa Italia. Secondo l'avviso di garanzia visionato i capi d'accusa sono tre.

Il primo capo d'accusa

Quale designatore arbitrale dell'AIA, in concorso con più persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di Coppa Italia 'combinava' la designazione del direttore di gara per la partita di campionato di serie A Bologna-Inter (20 aprile 2025) nella persona di Andrea Colombo, siccome 'arbitro' gradito alla squadra ospite, l'Inter, impegnata nella lotta alla corsa scudetto, ormai alle battute fina' a stagione calcistica.

Il secondo capo d'accusa

Quale designatore in concorso con piu' persone presso lo stadio San Siro, durante la gara di andata di Coppa Italia (2 aprile 2025), 'combinava' o 'schermava' la designazione del direttore di gara Daniele Doveri, ponendolo alla direzione della semifinale del torneo (23 aprile 2025) onde assicurare poi all'inter direzioni di gara diverse dal 'poco gradito' Doveri per la eventuale successiva finale di Coppa Italia e per il resto delle partite del campionato di serie A che erano di maggiore interesse per la squadra milanese.

Il terzo capo d'accusa