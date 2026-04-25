Rocchi si difende: "Sono sicuro di aver sempre agito correttamente"

In una dichiarazione fatta all'Ansa il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha risposto alle accuse contro di lui

Michelle De Angelis /
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball
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In una dichiarazione fatta all'Ansa il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha risposto alle accuse contro di lui.

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Le parole di Gianluca Rocchi

Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura.

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