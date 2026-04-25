Rocchi si difende: "Sono sicuro di aver sempre agito correttamente"
In una dichiarazione fatta all'Ansa il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha risposto alle accuse contro di lui
Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images via onefootball
In una dichiarazione fatta all'Ansa il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha risposto alle accuse contro di lui.
Le parole di Gianluca Rocchi
Questa mattina ho ricevuto un avviso di garanzia. Sono sicuro di aver agito sempre correttamente ed ho piena fiducia nella magistratura.
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