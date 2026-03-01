Torino-Lazio, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Sarri

Tra poco meno di un’ora, allo Stadio Olimpico Grande Torino la Lazio scenderà in campo per quella che sarà la ventisettesima giornata di Serie A. Sarri dovrà fare a meno di diversi calciatori non al meglio delle loro condizioni, la semifinale d’andata di Coppa Italia che si giocherà mercoledì è nel mirino dei biancocelesti. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali di Torino-Lazio: ecco gli undici iniziali scelti da Maurizio Sarri.

Getty images via onefootball by Marco Rosi -ss lazio-

Serie A, le formazioni ufficiali di Torino-Lazio

TORINO (3-5-2):: Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. All.: D’Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. All.:Sarri.

A disp.: Motta, Furlanetto, Lazzari, Tavares, Patric, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Noslin, Dia, Isaksen.