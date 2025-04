Bodo/Glimt-Lazio, ecco chi sarà l’arbitro dell’incontro

Dopo la grande vittoria in casa dell’Atalanta, la Lazio è pronta a tuffarsi in Europa League: giovedì ci sarà un’altra sfida molto importante che si giocherà in casa del Bodo/Glimt. La partenza per la Norvegia è stata anticipata ad oggi pomeriggio proprio per adattarsi più velocemente al campo e al clima freddo. I biancocelesti affronteranno una serie di partite fondamentali tra campionato ed Europa League (Bodo, Roma e Bodo). In questi minuti è stato svelato l’arbitro che dirigerà l’incontro di giovedì alle 18:45: ecco di chi si tratta.

Europa League - Depositphotos

L’arbitro di Bodo/Glimt-Lazio

Sarà il fischietto inglese Michael Oliver a dirigere l’incontro tra le due squadre. Di seguito la designazione arbitrale completa del match europeo.

La designazione arbitrale completa

Al VAR ci sarà Jarred Gillet, come assistente AVAR invece Stuart Attwell. Gli assistenti saranno i connazionali Stuart Burt e James Mainwaring, il quarto uomo invece sarà Andrew Madley.