Empoli-Lazio, espulso un giocatore biancoceleste: salta la Juve

Empoli-Lazio, espulsione per Hysaj

Si conclude in anticipo la partita di Elseid Hysaj. Il difensore della Lazio è stato espulso per doppia ammonizione nel secondo tempo, lasciando la prpria squadra in 10 uomini.

Hysaj salta la Juventus

Espulsione che pesa per il terzino albanese, che non sarà presente nel prossimo match di campionato in programma sabato prossimo contro la Juventus in casa.