Inter-Lazio: la lista dei convocati di mister Baroni

Poche ore e andranno in scena nove partite in contemporanea valide per la penultima giornata di Serie A. Una serie di partite tutte allo stesso orario come in Italia non si vedevano da anni e saranno tutte gare decisive dallo Scudetto alla salvezza. Inter e Lazio si giocano buona parte di stagione: i nerazzurri per continuare a sperare nello Scudetto; i biancocelesti nella qualificazione all'edizione 2025/26 della Champions League.

Lazzari non convocato

La Lazio ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro l'Inter. Baroni dovrà fare a meno degli squalificati Pellegrini e Zaccagni, che nello scorso match contro la Juventus hanno ricevuto il cartellino giallo facendo scattare così la diffida, oltre al solito lungodegente Patric che si vedrà direttamente nella prossima stagione. Non è partito per il capoluogo lombardo nemmeno Manuel Lazzari dopo aver saltato gli ultimi due allenamenti.

La lista dei convocati di mister Baroni

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel;

Difensori: Gigot, Romagnoli, Hysaj, Provstgaard, Tavares, Gila, Marusic;

Centrocampisti: Vecino, Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi, Belahyane, Basic;

Attaccanti: Pedro, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna