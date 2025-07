Lazio, la fede dei tifosi oltre le difficoltà: il punto sugli abbonamenti

L’amore per la maglia non si ferma

Nonostante le polemiche e il mercato fermo, i tifosi della Lazio hanno scelto di restare al fianco della squadra. La passione per i colori biancocelesti supera ogni delusione o critica, e la campagna abbonamenti lo dimostra chiaramente. I numeri continuano a crescere giorno dopo giorno: due giorni fa erano già state superate le 26.000 tessere, e secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la soglia è stata ulteriormente superata. Un segnale forte che non è passato inosservato nemmeno a Maurizio Sarri, che in conferenza ha dichiarato: “Questo è uno dei motivi per cui ho detto che la lazialità ti invade”.

Una delle migliori risposte dell’era Lotito

Il quotidiano sottolinea come la campagna abbonamenti in corso stia registrando numeri tra i più alti da quando Claudio Lotito è presidente. Solo in quattro stagioni si sono superate le cifre attuali: 2004/05 (28.731), 2022/23 (26.193), 2023/24 (30.333) e 2024/25 (29.036). Eppure, mancando ancora un mese all’inizio del campionato, è probabile che il dato finale possa salire ancora, consolidando ulteriormente il legame tra squadra e tifosi.