Lazio, nuovi controlli per Isaksen e Dia in vista dell'amichevole

Secondo test, obiettivo conferme

Domani sera alle 20:30, allo stadio Benito Stirpe, la Lazio scenderà in campo contro l’Avellino per la seconda amichevole del ritiro estivo, dopo quella disputata con la Primavera a Formello. Per Maurizio Sarri sarà un’occasione utile per valutare lo stato di forma del gruppo, sciogliere qualche dubbio e magari ottenere le prime conferme sul lavoro svolto finora. L’unica certezza, al momento, riguarda le assenze: Gustav Isaksen e Boulaye Dia non saranno della partita.

Isaksen fermo, Dia in gestione

Il danese è stato colpito dalla mononucleosi e, come spiegato da Sarri in conferenza stampa, dovrà attendere alcuni giorni per negativizzarsi. Il Messaggero riferisce che a inizio settimana prossima si sottoporrà a nuovi controlli, ma dovrà ripartire da zero con la preparazione. Per quanto riguarda Dia, l’attaccante sta gestendo un fastidio alla caviglia: non scenderà in campo contro l’Avellino, ma secondo quanto riportato dal quotidiano viaggerà comunque con la squadra in direzione Turchia.