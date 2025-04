Lazio, contro il Torino non è bastato Marušić: il record personale del terzino

ieri sera si è concluso la 30ª giornata di campionato con il match fra Lazio e Torino, una partita ostica per entrambe, ma soprattutto per i biancocelesti, alla ricerca della vittoria dai diverse giornate per riavvicinarsi alla zona Champions. Nonostante una discreta prestazione da parte della squadra e il meraviglioso goal di Marušić sotto la curva, la squadra è stata colta di sorpresa all’82º minuto per una disattenzione, subendo il goal dell’avversario Gineitis e non avendo più il tempo di ribaltare la partita. La vittoria non è arrivata neanche ieri sera, la Lazio è uscita dal campo fra i fischi dell’Olimpico e dovrà riflettere a lungo sul da farsi per queste ultime otto partite di campionato.

Marušić raggiunge un record personale ma non basta

Quella di quest’anno, per il terzino montenegrino, sembra essere una grande stagione. Importanti prestazioni, ma soprattutto goal per Adam Marušić, al suo ottavo anno con l’aquila sul petto. La rete contro il Torino è stato il quarto sigillo stagionale, dopo quelli siglati contro Lecce, Fiorentina e Monza e che confermano la crescita offensiva sotto la gestione di Baroni e del suo staff. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, per Marušić si è trattato di un traguardo personale, solo in Belgio (cinque goal con il Kortrijk i del 2014-2015) e in Serbia (sei reti con il Vozdovac nel 2013-2014) era riuscito a fare meglio. Un traguardo come quello di ieri sera sarebbe potuto essere festeggiato anche dalla squadra, ma il pareggio dei granata ha sporcato, anche la grande prestazione del montenegrino.

Marusic - Fraioli

Continua nella prossima pagina