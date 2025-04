Lazio, continua il tabù dell’Olimpico: una sola vittoria casalinga nel 2025 preoccupa

Ieri sera la Lazio ha giocato la 30ª giornata di campionato, chiudendo il turno di Serie A. Il risultato non era proprio quello che Baroni, i tifosi e la società si sarebbero aspettati. Dopo un mese difficile sul campo, aggravato anche dai numerosi infortuni, la partita di ieri sera avrebbe dovuto sancire una “rinascita“, una “ripartenza“, per proiettarsi positivamente a questo impegnativo finale di campionato. Al contrario, la reazione della squadra è stata diversa, dopo il guizzo di Marušić sotto la curva che ha illuso tutti, la squadra si è fatta trovare impreparata e disattenta di fronte alle pressioni di granata che, all’82º minuto, con il goal di Gineitis, sono riusciti a portare a casa un punto e a privare la Lazio, ancora una volta, della vittoria all’Olimpico.

Continua il tabù dell’Olimpico

Quella di ieri sera è stata l’ennesima partita all’Olimpico in cui la Lazio non è riuscita a vincere, il dato sta iniziando a venire preoccupante, soprattutto se guardiamo al 2025. Come riporta Il Messaggero, nel nuovo anno l’unica vittoria casalinga risale ormai al 9 febbraio e alla partita contro il Monza, prima ancora al 24 novembre 2024 e al match contro il Bologna. Nelle ultime 9 gare interne i biancocelesti hanno raccolto solo 8 punti, l’ultimo pareggio vale solo l’aggancio alla Roma, giunta a quota 52 (ma con lo svantaggio del derby di andata perso). Attualmente, la Lazio si trova al settimo posto, aspettando, fra 13 giorni, la stracittadina di ritorno, ma ancora prima la difficile trasferta di Bergamo.

La tensione di questo ultimo periodo di partite

Il mancato risultato di ieri sera non fa che aumentare le pressioni della squadra che, in questa ultima fase di campionato, dovrà affrontare partite difficilissime fra Atalanta, Roma, Juventus, Inter, il tutto intervallato dagli incontri di Europa League a cui la squadra sembra puntare al massimo quest’anno. A questa Lazio sembra mancare la spinta, il ritmo e il guizzo. Quello che si è visto ieri è chiaro: i biancocelesti sono riusciti ad uscire dalla pressione del Toro, ma la beffa era dietro l’angolo. Il goal di Gineitis all’82º minuto, non soltanto toglie alla Lazio punti importantissimi, ma impedisce alla squadra di ribaltare il risultato, dato il poco tempo rimasto fino al termine del match. Una dinamica su cui la Lazio dovrà riflettere in vista di progettare la fine di questo campionato.