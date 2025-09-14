Sassuolo-Lazio, la formazione ufficiale dei biancocelesti: sorpresa per Sarri

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, Sassuolo e Lazio scenderanno in campo per affrontarsi nella sfida valida la terza giornata di Serie A.

I biancocelesti, reduci da un 4-0 contro il Verona, sono chiamati a vincere anche in trasferta, così da dimostrare i frutti del lavoro di questi mesi - soprattutto in vista del derby capitolino di domenica prossima -.

La formazione ufficiale dei biancocelesti

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

Dove vedere la partita

Il match, Sassuolo-Lazio delle ore 18:00, sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport e in streaming su Skygo e Now.