Como Women-Lazio: le dichiarazioni di Connolly e Grassadonia

Dopo l'ultima partita, disputata in casa contro il Napoli femminile, vinta 2-1, le ragazze di Grassadonia dovranno affrontare il Como Women domani, 27 aprile 2025, alle ore 12:30.

Sul sito ufficiale della Lazio, sono uscite le interviste rilasciate da Megan Connolly e il ct Gianluca Grassadonia… ecco le loro parole.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via onefootball

Le parole di Connolly

Che tipo di sfida vi aspettate contro il Como?

Ogni volta che giochiamo contro di loro, è sempre una partita difficile. L'ultima volta che e abbiamo affrontate in casa, ci hanno battuto ed è stato complicato giocare. Per questo motivo dobbiamo concentrarci solo su noi stesse

Dopo l'infortunio alla caviglia, come stai?

Sto bene, mi sto allenando con la squadra e mi sento in forma (anche a livello mentale); sono entrata negli ultimi 10 minuti e mi sono sentita ristabilita del tutto, riuscendo a gestire al meglio le energie fisiche. Ci alleniamo duramente, mi sento bene in allenamento e non vedo l'ora che arrivi il weekend per giocare. Inoltre, vogliamo concludere la stagione nel migliore dei modi, sia a livello di squadra che a livello individuale.

La partita contro il Como la si può reputare come una finale?

Sì, come già detto, ogni volta che giochiamo contro il Como è un match duro. Per noi è importante fare punti perché vogliamo chiudere la stagione più in alto possibile: abbiamo giocatrici e staff tecnico che vogliono raggiungere gli obiettivi e costruire un trampolino per l'anno prossimo.

Il direttore ha annunciato il tuo rinnovo, quanto sei felice e cosa ti piace di Roma?

Sono davvero felice, quando è arrivato il momento d parlare del mio futuro la scelta è stata semplice: se la Lazio era felice di me e voleva che restassi, io avrei detto di sì. Mi sono goduta ogni momento e vivere a Roma è molto bello, ma la ragione principale della mia permanenza è stato l'allenatore: ho avuto un ottimo rapporto con lui e lo rispetto molto; adoro il modo in cui giochiamo e il suo modo di allenare… avere l'opportunità di continuare a giocare con lui e per la Lazio è un onore. Appena ho parlato con la società e si è presentata l'opportunità di restare, è estata una scelta facile per me.