Sarri: "Vorrei darvi molte più soddisfazioni, spero nel futuro…"
Le parole di mister Maurizio Sarri dal palco della cena di Natale
Questa sera si è tenuta la cena di Natale della Lazio. Come di consueto sul palco è salita tutta la squadra ed oltre al presidente Lotito, ha parlato anche il mister Maurizio Sarri. Queste le sue parole.
Io sono qui, sono tornato perché voglio bene a questa società, a questa squadra e ai tifosi laziali.
Vorrei darvi molte più soddisfazioni
Detto questo, vi dico che vorrei darvi molte più soddisfazioni di quelle che vi ho dato finora. Spero nel futuro e nel frattempo auguri a tutti voi.