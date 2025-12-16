Sarri: "Vorrei darvi molte più soddisfazioni, spero nel futuro…"

Questa sera si è tenuta la cena di Natale della Lazio. Come di consueto sul palco è salita tutta la squadra ed oltre al presidente Lotito, ha parlato anche il mister Maurizio Sarri. Queste le sue parole.

Le parole di Sarri dal palco

Io sono qui, sono tornato perché voglio bene a questa società, a questa squadra e ai tifosi laziali.

Vorrei darvi molte più soddisfazioni