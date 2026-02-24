Allarme difesa, Romagnoli e Gila verso l'addio: la situazione

La Lazio si trova ad affrontare una situazione d'incertezza per quanto riguarda il reparto difensivo, infatti, i contratti di Gila e Romagnoli scadranno nel 2027, ma entrambi sembrano ormai lontani dal rinnovo e destinati a lasciare il club.

Il caso Gila

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la situazione più complessa riguarda Mario Gila. Nonostante i contatti dei mesi scorsi, la società non ha ancora presentato un'offerta ufficiale per il prolungamento. Il club teme un rifiuto, dato che il difensore percepisce attualmente poco più di un milione di euro, una cifra considerata bassa rispetto al suo valore. Su di lui è forte l'interesse di Inter e Milan, rendendo la sua permanenza sempre più difficile. Per la Lazio si profila un bivio economico rischioso: in caso di vendita immediata, dovrà versare il 50% dell'incasso al Real Madrid, come da precedenti accordi; se invece il giocatore dovesse svincolarsi a parametro zero tra un anno, il club non dovrebbe nulla al club spagnolo, ma perderebbe l'intera entrata economica.

Il caso Romagnoli

Come riportato sempre dal quotidiano, anche la situazione di Alessio Romagnoli è drastica, infatti, dopo la mancata cessione a gennaio per una questione di tempistiche e la richiesta di Lotito di rinunciare a tre mensilità, sembra che a giugno non ci sarà più niente a fermare la partenza dell'ex Milan verso il Qatar.