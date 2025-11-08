Derby della Mole senza vincitori: la Juventus domina ma il Torino resiste

Juventus padrona del gioco ma senza concretezza

Il Derby della Mole finisce a reti bianche. Alla Juventus di Spalletti non basta il dominio del possesso palla e una lunga serie di occasioni per piegare un Torino compatto e organizzato, capace di contenere ogni tentativo offensivo dei bianconeri.

Per la Vecchia Signora si tratta di un altro passo falso sul piano realizzativo: tanto controllo, poca incisività sotto porta. Il match si è giocato su ritmi intensi ma senza squilli decisivi, con Spalletti che ha provato a cambiare assetto offensivo nella ripresa, senza però trovare la chiave giusta per sbloccare il risultato.



Torino solido e disciplinato: un punto che vale



Dall’altra parte, il Torino ha interpretato la gara con grande attenzione tattica, rimanendo ordinato in difesa e pericoloso in contropiede. I granata hanno saputo soffrire nei momenti di maggiore pressione, sfruttando ripartenze rapide per mettere in difficoltà la retroguardia juventina.

Il risultato finale, 0-0, rappresenta il terzo pareggio senza gol della giornata e un punto prezioso per la squadra di Juric, che conferma la propria solidità difensiva e la capacità di tenere testa a una big. La Juventus, invece, dovrà riflettere su una prestazione positiva nella costruzione ma ancora troppo sterile in zona gol.