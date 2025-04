Genoa-Lazio: rosso per un biancoceleste, ecco chi salterà l'incontro con il Parma

La rosa biancoceleste sta svolgendo una splendida partita al Luigi Ferraris, infatti, è in vantaggio di due reti contro il Genoa, merito di un pallone mandato a segno da Taty su assist di Luca Pellegrini e del gol di Boulaye Dia su assist del mediano Rovella. Nonostante le ottime prestazioni della Lazio, il tecnico Marco Baroni dovrà fare a meno di un biancoceleste per il prossimo incontro di Campionato, vale a dire il match contro il Parma che si giocherà allo stadio Olimpico il 28 aprile alle ore 20:45.

Belahyane - Depositphotos

Genoa-Lazio: rosso per un biancoceleste

Sono tanti i cartellini tirati fuori dal direttore di gara Ayroldi nel corso di Genoa-Lazio, infatti, dopo il rosso per Otoa per fallo sul capitano Mattia Zaccagni, è arrivato il rosso per il diffidato Reda Belahyane, subentrato al 69' al posto di Boulaye Dia, infatti, l'ex Hellas Verona, pochi minuti dopo la sua entrata, ha commesso un duro intervento su Thorsby. Oltre alle due espulsioni, il fischietto ha estratto anche 4 gialli, di cui uno per il mediano Nicolò Rovella.

I prossimi impegni della Lazio

Mancano soltanto 5 partite al termine del Campionato e la rosa biancoceleste non sembra intenzionata a mollare la presa, soprattutto dato che il posto per le Coppe non è ancora certo per nessuna squadra, ad eccezione dell'Inter e del Napoli che sono in lotta per lo scudetto. Il 28 aprile le aquile scenderanno in campo allo stadio Olimpico per disputare il match contro il Parma, mentre il 4 maggio affronteranno l'Empoli in trasferta. L'11 maggio é in programma l'incontro con la Juventus, mentre il 18 i biancocelesti scenderanno in campo a San Siro per affrontare l'Inter. Il 25 maggio sarà Lazio-Lecce a chiudere il Campionato di Serie A e a svelare il destino del club guidato dal tecnico Marco Baroni.