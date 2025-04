Genoa-Lazio, Zaccagni nel post: “Abbiamo reagito da squadra vera dopo giovedì. Sappiamo che…”

Si è appena concluso la partita fra Genoa e Lazio, disputata allo stadio Marassi dalle ore 18:30, dopo il rinvio ad oggi, deciso nella giornata del lunedì di Pasquetta, a causa della morte di Papa Francesco. Con due giorni di ritardo la Lazio è riuscita a disputare la 33ª giornata di campionato, importantissima per riprendere il percorso in Serie A, dopo la brutta eliminazione europea di giovedì notte all’olimpico. Dopo la partita, giocata con determinazione e ambizione e vinta 0-2 dalla Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN il calciatore biancoceleste Mattia Zaccagni per parlare del match e non solo.

Zaccagni a Dazn

Sulla partita di oggi, il goal del Taty e la delusione europea

Abbiamo fatto una grande partita, da squadra vera. Non era facile dopo la delusione della coppa. Abbiamo reagito da squadra vera, giocando un calcio bellissimo. Il voto che merita il goal del Taty è più di 10, direi 11.

Sulla sconfitta della Juve a Parma di stasera

La Juventus ha perso stasera? Noi non guardiamo le altre squadre. Sappiamo che da qui alla fine ci sono 15 punti disponibili, noi vogliamo farne il più possibile.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball