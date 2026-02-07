Grande Fratello Vip, svelati i primi quattro concorrenti: c'è anche Francesca Manzini

Francesca Manzini, imitatrice, grande tifosa laziale e figlia di Maurizio Manzini, ex collaboratore e team manager del club biancoceleste, sarà una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip: i primi quattro concorrenti

Nel mese di marzo tornerà su Canale 5, per circa sei settimane, la nuova edizione di Grande Fratello Vip, che stavolta sarà condotta da Ilary Blasi. Il giornalista Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, ha svelato i primi quattro concorrenti che parteciperanno al programma: Walter Zenga, Raimondo Todaro, Cicciolina e Francesca Manzini. Come riportato dal portale Bubino Blog, inoltre, anche Antonella Elia potrebbe fare il suo ritorno.

