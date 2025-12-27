Udinese-Lazio, statistiche contrastanti tra le due avversarie: è impressionante

Dopo il pareggio contro la Cremonese è in arrivo una nuova sfida per le aquile, infatti, oggi alle ore 18:00 la rosa biancoceleste dovrà affrontare l'Udinese, che viene dalla sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, in trasferta, tuttavia, data la grande emergenza a centrocampo, l'incontro non sarà affatto facile per il club guidato dal Comandante Maurizio Sarri.

Udinese-Lazio: le curiosità sulla gara

La Lazio e l'Udinese si preparano a scendere in campo per affrontarsi nel loro primo scontro della stagione, visibile sulla piattaforma Dazn e affidato al direttore di gara Colombo, entrambe le squadre dovranno lottare duramente per tentare di uscire dallo stato di trionfanti e portarsi a casa i 3 punti. Secondo le statistiche, tuttavia, l'Udinese vanta la peggior difesa del Campionato con 27 reti subite in 16 gare (le stesse della Fiorentina), inoltre, il club guidato dal mister Runjaic è la squadra che ha concesso il maggior numero di calci di rigore, precisamente 5 (come il Milan). La Lazio, al contrario, insieme alla Roma, non ha ancora subito un calcio di rigore contro, nonostante ciò, le aquile hanno il primato per il numero di espulsioni, 5 in 16 partite.

