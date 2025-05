Clamoroso, De Laurentiis vuole Baroni al Napoli in caso di addio di Conte

Si sta per concludere la stagione calcistica 2024-2025 che delineerà i suoi verdetti per quello che sarà il futuro di tanti: giocatori, allenatori e progetti. Di conseguenza si aprirà il sipario sul calciomercato estivo. Insieme a trattative, nomi, voci, partenze da arrivi dei protagonisti del rettangolo verde non potrà mancare il solito valzer delle panchine. Tanti nomi che lasceranno e tanti quelli che arriveranno per cambiare le sorti dei club. Gli occhi sono puntati sui nomi di tanti allenatori, uno dei più seguiti dalla lente d'ingrandimento è quello di Antonio Conte, attualmente primo in classifica con il suo Napoli e ad un passo dalla conquista del tricolore. Il suo futuro è un punto interrogativo, potrebbe lasciare il club di De Laurentiis come restare ancora alla guida dei partenopei. In casa Lazio il nome di Marco Baroni pare più che mai saldo per il futuro della panchina biancoceleste. A confermarlo è stata la coppia Lotito-Fabiani nelle ultime settimane. I due infatti hanno parlato addirittura di una proposta di rinnovo contrattuale per il tecnico toscano.

De Laurentiis ha scelto il nuovo allenatore in caso di addio di Conte.

Oggi è arrivato una notizia che si può definire quasi bomba, come diceva Maurizio Mosca, a lanciarla è Il Mattino, che ha sottolineato come ADL si sia tutelando in caso di separazione da Antonio Conte. Il presidente dei partenopei stima particolarmente Marco Baroni e si parla già di un contatto per guidare il Napoli nella prossima stagione. La priorità dalle parti di Castel Volturno è quella di continuare il progetto con Antonio Conte ma i matrimoni si sa, si fanno in due e qualora ci fosse una separazione club-allenatore, il nome di Baroni diventerebbe forse una scelta prioritaria.

Baroni e la Lazio

Dall'altra parte c'è la Lazio che vorrebbe tenere e continuare ancora con Marco Baroni, la cosa diventerebbe però quasi impossibile qualora il tecnico toscano volesse lasciare per sposare un progetto diverso, in questo caso quello del Napoli. Marco Baroni è stato un nome messo in discussione durante la stagione dall'ambiente Lazio. Una partenza bomba inaspettata ha eccitato la tifoseria ma la seconda parte di stagione è stata tutt'altro che positiva. Il calo è stato importante e i punti lasciati per strada sono stati tanti. 90 minuti ancora per scrivere il destino dei biancocelesti compreso il futuro da percorrere insieme o no con Marco Baroni.