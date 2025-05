Il Bournemouth sul difensore Mario Gila della Lazio

Inizia a muoversi il calciomercato. Il primo grande colpo milionario è arrivato da uno dei club più ricchi d'Europa, il Real Madrid, che ha acquistato Dean Huijsen per quasi 60 milioni di euro. Una cifra mostruosa per il giovane spagnolo ( nato in Olanda ) che nell'ultima stagione si è messo in mostra collezionando grandi prestazioni con la maglia del Bournemouth. Quest'ultima ha incassato un'importante capitale da questa cessione dovrà colmare un buco difensivo non da poco.

La dirigenza del Bournemouth , come riportato da TransferFeed, ha chiesto informazioni su Mario Gila della Lazio ed è andata in scena un vero e proprio sondaggio mirato a voler portare il Regno Unito il difensore spagnolo.

Mario Gila e la Lazio

Il difensore spagnolo è stato protagonista di una crescita improvvisa nell'arco di un anno. Quasi per caso si è trovato a scendere in campo nella Lazio di Maurizio Sarri, più che una scelta tecnica dell'allenatore fu una vera e propria emergenza di difensiva che permise a Gila di mettersi in mostra e prendersi un posto da titolare in tantissime gare. Da quel giorno per lui è stata una crescita costante che gli ha permesso di raggiungere anche la convocazione con la nazionale Spagnola.

L'ipotetica cessione

La Lazio senza Champions League dovrà incassare qualcosa per sostenere al meglio il futuro calciomercato che ormai è alle porte. La situazione Gila è delicata, senz'altro un giocatore importante su cui punta Marco Baroni ed una sua eventuale cessione è da analizzare approfonditamente per un semplice motivo: la società al momento dell'acquisto di Mario Gila, avvenuto dal Real Madrid per una cifra attorno ai cinque milioni, ha inserito una importante clausola a favore dei blancos, ovvero il 50% di una futura di vendita. Un dettaglio che porterebbe a dimezzare quindi l'incasso che ne verrebbe da una sua cessione.