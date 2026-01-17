Vecino out per infortunio? Le sue condizioni in vista di Lazio-Como

Maurizio Sarri ha potuto contare sulla settimana lunga per preparare al meglio la difficile sfida di lunedì contro il Como; i lariani sono reduci dalla sconfitta contro il Milan ma la prestazione è stata super positiva. In vista della sfida di lunedì, la presenza di Matias Vecino è in dubbio: ecco le ultime.

by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Vecino a rischio per Lazio-Como: le sue condizioni

Secondo quanto riportato da Radio Laziale, il centrocampista biancoceleste, dopo aver saltato l’allenamento di ieri non farà parte neanche in quello di oggi. La sua presenza in vista del Como è a rischio.

