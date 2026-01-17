Moretto: “Mandas ha accettato il Bournemouth, vi dico l’offerta alla Lazio”

La posizione di Mandas

La Lazio continua a essere vigile sul fronte delle cessioni: Christos Mandas è un nome da tenere d’occhio. Il portiere greco ha attirato l’attenzione di diverse squadre, una di queste è proprio il Bournemouth. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha fatto il punto della trattativa nel proprio canale YouTube.

foto proietto

Il Bournemouth é su Mandas: il punto di Matteo Moretto

Mandas ha accettato il Bournemouth, vuole la Premier League. L’offerta è un prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni, che la Lazio può accettare, anche se preferirebbe un obbligo o un trasferimento a titolo definitivo.

L’aggiornamento di Sky Sport

Mandas a un passo dal Bournemouth: operazione in prestito con obbligo di riscatto da 17,5 milioni di euro.