Sequestrata l'Academy di Ciro Immobile: la risposta dell'attaccante

Il recente sequestro dell’Academy di Ciro Immobile ha spiazzato tutto l’ambiente calcistico e scatenato grande attenzione mediatica. Dopo una breve esperienza in Turchi al Besiktas, l’ex attaccante della Lazio ha scelto di tornare in Italia per indossare la maglia del Bologna. Parallelamente al ritorno in Serie A, Immobile aveva deciso di investire nella formazione dei più giovani, fondando un centro sportivo a Torre Annunziata, dedicato alla pratica del calcio per bambini e ragazzi.

Il sequestro

Tuttavia, nelle ultime ore, è emersa la notizia del sequestro della struttura sportiva, ufficialmente denominata “Immobile Academy - Centro Sportivo Parlati”, a causa di presunti abusi edilizi.

Di fronte al clamore suscitato dalla vicenda, Ciro Immobile ha scelto di rompere il silenzio e di rispondere pubblicamente.

Il comunicato dell'ex Lazio