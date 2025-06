Milan: non solo Igli Tare, anche Corradi nello staff tecnico di Allegri

Nella stagione passata il Milan non è riuscito a splendere, infatti, proprio come la Lazio non è riuscito ad ottenere un posto valido per l'accesso in Coppa, per questa ragione la società si sta preparando per affrontare la stagione 25/26 con una nuova mentalità. Dopo la chiamata a Massimiliano Allegri, arrivato per sostituire Conceicao, e l'arrivo di Igli Tare nello staff tecnico, anche Bernardo Corradi, che ha appena lasciato la Nazionale U-20, si unirà alla squadra.

Bernardo Corradi: il curriculum calcistico

Come calciatore Bernardo Corradi è sceso in campo con la maglia di molte squadre diverse, tra queste risaltano il Cagliari, l'Inter e la Lazio nel Campionato di Serie A, ma anche Valencia e Manchester City. Come mister, invece, Corradi è sempre allenato la Nazionale italiana, dalla U-16 alla U-20, che ha dovuto lasciare per trasferirsi al Milan.

