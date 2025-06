Spalletti, offerta clamorosa dall'Arabia per il tecnico: le cifre

La Nazionale Italiana non sta vivendo uno dei suoi momenti più luminosi, infatti, in seguito alla dolorosa sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, il sogno di una qualificazione ai Mondiali sembra ormai svanito, per la seconda volta consecutiva. Per questa ragione Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha deciso di esonerare il mister Luciano Spalletti e di affidare la guida della Nazionale ad un altro allenatore, la cui identità è ancora ignota. Dell'esonero di Spalletti ne approfitta una squadra dell'Arabia, infatti, sembra che Al Nassr abbia proposto una clamorosa offerta al collaboratore tecnico.

Spalletti-Al Nassr: l'offerta

Da quanto attesta La Gazzetta dello Sport, il tecnico Luciano Spalletti sarebbe entrato nel mirino di Al Nassr, squadra araba nella quale gioca Cristiano Ronaldo e al momento guidata da Stefano Pioli. La cifra offerta al tecnico per la guida del club è molto difficile da rifiutare, infatti, sembra superare i 12 milioni ed avvicinarsi ai 26 milioni offerti a Simone Inzaghi dall'Al Hilal, che ha recentemente abbandonato l'Inter, ora guidato da Cristian Chivu, per trasferirsi in Arabia.

Il contratto di Pioli

Al momento il contratto di Stefano Pioli con il club di Riad prevede una collaborazione per altri due anni a circa 12 milioni a stagione, tuttavia, dopo un anno molto buio si sta cercando una risoluzione, in modo tale che il tecnico possa andare a dirigere la Fiorentina, rimasta con la panchina vuota dopo l'addio a Raffaele Palladino, e Al Nassr possa puntare su un altro allenatore.