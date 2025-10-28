Italiano dimesso dall'ospedale: il comunicato del Bologna
Come annunciato da un comunicato pubblicato dal Bologna sul proprio sito ufficiale, Vincenzo Italiano è stato dimesso questa mattina dall'ospedale
Una brutta polmonite aveva colpito l'allenatore del Bologna, costretto ad essere ricoverato in ospedale e rimanere dunque lontano dal campo. Per fortuna sono appena arrivate buone notizie per il tecnico rossoblù.
Italiano è stato dimesso dall'ospedale
Come annunciato da un comunicato pubblicato dal Bologna sul proprio sito ufficiale, Vincenzo Italiano è stato dimesso questa mattina dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Come si legge, Italiano è in buone condizioni e già domani ritornerà al lavoro di tutti i giorni
Il comunicato del Bologna
Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il Mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club. Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister.