Italiano dimesso dall'ospedale: il comunicato del Bologna

Una brutta polmonite aveva colpito l'allenatore del Bologna, costretto ad essere ricoverato in ospedale e rimanere dunque lontano dal campo. Per fortuna sono appena arrivate buone notizie per il tecnico rossoblù.

Italiano è stato dimesso dall'ospedale

Come annunciato da un comunicato pubblicato dal Bologna sul proprio sito ufficiale, Vincenzo Italiano è stato dimesso questa mattina dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Come si legge, Italiano è in buone condizioni e già domani ritornerà al lavoro di tutti i giorni

Il comunicato del Bologna