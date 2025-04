Lazio, Baroni: "No margini di errore. E su Pedro e Tavares"

La Lazio si avvicina alla partita più importante della stagione, come ha affermato lo stesso tecnico dei biancocelesti, Marco Baroni, pronto a scaldare i motori per una notte che determinerà il futuro della Lazio in Europa League. Gli aquilotti sono chiamati ad un appuntamento con la storia: alle ore 21:00 è in programma la sfida di ritorno dei quarti di finale della competizione europea, in cui la squadra del mister ex Verona dovrà necessariamente ribaltare il 2-0 subito all'andata dai norvegesi per aggiudicarsi la qualificazione alle semifinali.

Di seguito le parole di Marco Baroni ai microfoni di Sky Sport e Lazio Style Radio nel pre partita di Lazio-Bodo/Glimt.

Il tecnico biancoceleste a Sky Sport

“Lo sappiamo, ci serve una partita straordinaria contro un avversario forte. Non abbiamo margini di errore, ma credo sia una gara dove dobbiamo dare tutto dal primo all’ultimo pallone. Gestione? Pedro? Tavares può essere della partita, abbiamo valutato insieme a lui questa opzione. Per quanto riguarda la posizione di Pedro, sa giocare queste partite che sono le sue. Ho dovuto fare una scelta in funzione della tenuta, Castellanos è alla seconda dove parte dall’inizio. Dia mi dà la doppia possibilità di metterlo come punta se ci dovesse essere un calo da parte di Taty e poi anche un cambio. Abbiamo preparato una soluzione un po’ diversa ma all’interno della partita dove dobbiamo essere bravi a gestire i duelli, loro sono tecnici e bravi a lavorare sulle catene e quindi a creare superiorità numeriche. Berg è molto bravo, tocca molti palloni e cercheremo di toglierli. La squadra deve mantenere la sua identità, non deve avere pensiero e assillo ma essere concentrata dall’inizio alla fine. “La squadra deve centrare la prestazione del derby dal punto di vista della tenuta, ma credo che non sbaglierà. L'avversario è forte, l’ho studiato e l’ho visto. È vero che loro in casa hanno un vantaggio incredibile, ma oggi serve una grande prestazione sia di gambe sia e, principalmente, di testa e la squadra ne è consapevole”.

Baroni a LSC